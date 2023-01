Lee Congerton, il responsabile scouting dell'Atalanta, si sta già sfregando le mani. Insieme al collega Tony D'Amico, ha scoperto i due giovani attaccanti che in meno di sei mesi hanno ripagato i soldi investiti dai Percassi e dai Pagliuca. Ed erano tanti: 15 milioni spesi per Lookman, 13 gol in stagione, 17 investiti per Højlund, il predestinato 2003 a quota 11 in stagione tra Dea e Sturm Graz. Ora l'Atalanta pregusta maxi-entrate, considerando che hanno già triplicato (Lookman) e raddoppiato (Højlund) il loro valore: 70 milioni di euro in due, rispettivamente 36 e 34 a testa.



Già diversi club di mezza Europa hanno chiesto di loro, Bayern e Liverpool compresi. Il club inglese, si sa, è interessato anche al centrocampista goleador Koopmeiners. L'Atalanta ha fissato il prezzo: 40 milioni. La squadra tedesca di Nagelsmann invece ha già aperto un sondaggio per Scalvini: per lui, difensore ma anche centrocampista classe 2003, la base d'asta oscilla tra i 50 e 60 milioni. In totale, l'Atalanta ha già racimolato, in prospettiva, un tesoretto da 170 milioni.