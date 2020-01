Via vai nella difesa di Gasperini. L'Atalanta si appresta a cedere Masiello al Genoa e a prendere il giovane croato Sutalo dall'Osijek. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in arrivo a Bergamo c'è anche il terzino Bellanova (scuola Milan) dal Bordeaux. In uscita Ibanez alla Roma e un altro brasiliano Arana verso il ritorno in patria all'Atletico Mineiro.