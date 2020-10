Mattia Caldara è uno dei giocatori infortunati e dunque indisponibili per Atalanta-Cagliari. Il difensore ha accusato un fastidio al tendine rotuleo del ginocchio sinistro, per questo non ci sarà. Già ieri l'ex Juve e Milan aveva svolto un lavoro differenziato, si è fermato e ha dato forfait per domani.