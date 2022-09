L'Atalanta ha diffuso un comunicato ufficiale sulle condizioni fisiche di Duvan Zapata, uscito per un problema muscolare durante il match contro il Torino: "Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’attaccante colombiano hanno evidenziato una lesione parziale moderata al muscolo semimembranoso della coscia sinistra: i tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore".



Tenendo in considerazione le parole di Gian Piero Gasperini, che aveva ipotizzato uno stop di 2-3 settimane, il rischio è che Zapata tornerà a disposizione dopo la sosta di fine mese, saltando dunque gli appuntamenti contro Monza, Cremonese e Roma.