L'Atalanta fa sul serio sul mercato. Dopo Musso e Demiral, la Dea, piazzato Romero per 50 milioni più bonus al Tottenham, ha soldi da investire e, infatti, ha messo gli occhi su Zakaria, centrocampista del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto nel 2022: tentativo atteso nelle prossime ore per provare a chiudere l'affare.



Seguito da Roma e Napoli, alla ricerca di un mediano, l'Atalanta tenta il sorpasso per l'elvetico, protagonista all'ultimo Europeo con la Svizzera. La Dea ha deciso di continuare a fare sul serio.