Atalanta, tifosi arrabbiati per le mancate trasferte: la società gli fa un regalo

un' ora fa



A due giorni dalla semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina, l'Atalanta fa un regalo ai tifosi per Pasquetta: si aprono le porte di Zingonia.



Lunedì 1 aprile, l’allenamento in programma al Centro Bortolotti di Zingonia sarà aperto al pubblico dalle 15.30 alle 16 (l’accesso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima consentita).



Si tratterà del penultimo allenamento a Zingonia prima dell’andata della semifinale di Coppa Italia Frecciarossa contro la Fiorentina che si disputerà mercoledì 3 aprile allo stadio Franchi. Gara a cui molti tifosi non potranno assistere per l'obbligo della tessera del tifoso, non sottoscritta dal gruppo della Curva Nord. Anche sabato, a Napoli, i tifosi residenti in Lombardia non potranno acquistare il biglietto per motivi di ordine pubblico.