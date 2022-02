Insieme al tecnico Gasperini, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani sera tra Atalanta e Olympiacos il difensore e capitano nerazzurro, Rafael Toloi: "Si tratta di una competizione di grande prestigio, il nostro obiettivo è disputare due grandi partite e andare avanti in Europa, siamo fiduciosi che accada già a partire da domani".



VIOLA E JUVE - "La settimana non è andata come volevamo, abbiamo fatto grandi partite contro Fiorentina e Juventus ma quando non arrivano i risultati brucia. Comunque abbiamo giocato bene, la Fiorentina ha segnato due rigori e il terzo gol è arrivato allo scadere, anche la Juventus ha segnato su calcio d'angolo durante il recupero. Dobbiamo difendere meglio nei minuti finali, avendo maggior concentrazione".



COME STAI - "Ho avuto qualche problema, c'è stato il covid ma nonostante ciò ho cercato di allenarmi al meglio e adesso ho recuperato. Abbiamo fatto una buona prestazione contro la Juventus e penso di aver giocato bene, quando resti fuori un po' di tempo è difficile, adesso cercherò di aiutare i miei compagni a fare ancora meglio".



FATTORE CAMPO - "Vincere in casa è sempre stato una cosa bella per noi, non ci siamo riusciti ultimamente e domani abbiamo una grande occasione per tornare a farlo".



GOL IN TRASFERTA - "Secondo il mister è giusto togliere il gol 'doppio' in trasferta? Ha risposto lui così, allora sono d'accordo (ride, ndr)".