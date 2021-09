Nel pre partita di Atalanta-Young Boys, ai microfoni di Sky ha parlato Rafael Toloi, capitano dei bergamaschi: “Sono molto felice, volevamo questo momento. Sappiamo quanto è speciale questa competizione per noi e per i nostri tifosi. Oggi loro sono allo stadio, sono una spinta in più per noi e dobbiamo fare una grande partita per vincere. È importante vincere in casa in questa competizione”.



Che partita vi aspetta?

“La squadra è molto forte, veloce, sono dieci partite che non perdono. Giocano con tanti giocatori che attaccano, sono molto offensivi e veloci. Dobbiamo fare bene difensivamente e giocare con intensità”.



Inter e Milan in campionato, oggi la Champions.

“Penso che siamo felici di giocare queste partite. Preferisco giocare che fare allenamenti, facciamo di tutto per recuperare prima. Siamo pronti e preparati per provare a vincere”.



Vi preoccupa qualcuno?

“Tutti i giocatori loro sono di qualità, Elia è pericoloso. Attaccano con tanti giocatori, hanno velocità, ogni partita guardiamo le clip delle squadre e delle individualità. Sappiamo che squadra affronteremo”.



Gasperini ha detto che è una partita storica.

“Il mister è sempre carico, non sarà diverso questa sera. Vogliamo fare una bella prestazione per prendere tre punti”.