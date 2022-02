Il difensore dell'Atalanta Rafael Toloi ha presentato la gara con la Fiorentina a pochi minuti dall'inizio della partita, parlando anche dell'arrivo dei nuovi investitori: "Il merito è di tutte le persone che lavorano in società, questo deve darci più fiducia per portare la squadra il più lontano possibile. Sicuramente è una spinta per confermarci in Champions, dobbiamo continuare su questa strada per aprirci nuove opportunità".