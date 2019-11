Il difensore dell'Atalanta Rafael Toloi commenta amareggiato in zona mista la disfatta della squadra, che ha incassato due gol dal Cagliari senza mai andare in rete: "È stata una giornata difficile contro un avversario di qualità. Penso che ci sia mancato solo il gol. Il primo tempo non è stato positivo come al solito, ma nel secondo tempo abbiamo fatto bene, gestendo il pallone e creando delle situazioni che con più lucidità avremmo potuto concretizzare. Tutti abbiamo corso tanto, abbiamo dato tutto per vincere e ora dobbiamo guardare avanti".



ESPULSIONE E CITY. "L’espulsione di Ilicic? Non è stato un intervento duro, è stata un’azione molto veloce per giudicarla. Ci siamo meritati di giocare partite così come quella contro il City e abbiamo la fiducia giusta per poter fare bene. Dobbiamo giocare come sappiamo, saremo davanti al nostro pubblico e quindi ancor più motivati. Dobbiamo stare concentrati e non calare mai l’aggressività“.