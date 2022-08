Partito il vice capitano, all'Atalanta è rimasto il capitano: Rafael Toloi è pronto a una nuova stagione. Intervistato da L'Eco di Bergamo, commenta la partenza di Freuler e le dinamiche del mercato: "Remo è stato uno dei giocatori più importanti in questi anni, non solo in campo ma fuori. Per lui desidero il meglio: andrà in una squadra che gioca un campionato fortissimo e per lui sarà una bella esperienza".



LA ROMA- "Io cercato dalla Roma? Sono stato 40 giorni in Brasile, non ho guardato niente di calcio. Sono molto felice qua, è la mia ottava stagione a Bergamo: ho vissuto tanti bei momenti e spero di viverne ancora di più. Qui mi sento a casa: neanche guardo le notizie".