Il difensore brasiliano dell'Atalanta Rafael Toloi, al termine della gara vinta 1-4 al Vigorito di Benevento grazie anche a un suo gol, ha commentato così la prestazione dei nerazzurri ai microfoni di Atalanta.it: “È stata una partita difficile contro una squadra che sta affrontando molto bene il campionato. Abbiamo fatto un primo tempo molto buono, poi dopo il pareggio abbiamo ricominciato da zero. Siamo stati bravi e abbiamo conquistato un bel successo su un terreno pesante e con tanta pioggia“.



COPPA- L'Atalanta ora sfiderà il Cagliari in Coppa Italia, giovedì 14 alle 21.15 al Gewiss Stadium: “Questa è una vittoria molto importante per noi e da domani si pensa alla Coppa Italia. Non abbiamo mai cambiato atteggiamento, giocando bene e abbiamo meritato la vittoria. Sono contento per il gol, mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto. Ora dobbiamo pensare alle prossime sfide. Siamo contenti di giocare la Coppa Italia, vogliamo fare bene anche lì“.