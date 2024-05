Getty Images

Atalanta-Torino, continua la festa per i nerazzurri: domani ci sarà la Coppa allo stadio, il programma

un' ora fa



Atalanta-Torino non sarà soltanto il penultimo impegno della squadra di Gasperini in campionato (l'ultimo sarà il recupero con la Fiorentina, fissato per il 2 giugno) ma anche l'occasione per l'anteprima della festa, con i tifosi, per la conquista dell'Europa League.



Durante tutta la gara, la Coppa appena vinta a Dublino verrà esposta a bordocampo, sorvegliata e chiusa in una teca. Sul maxischermo, appena prima dell'incontro, scorreranno le immagini della Finale con una colonna sonora d'eccezione, il 'Cielo d'Irlanda' di Fiorella Mannoia. Ma anche l'ingresso in campo sarà particolare, con il Torino che renderà omaggio - disposto su due file - ai vincitori. Al termine dell'incontro, giro di campo con la maglia celebrativa e la Coppa dell'Europa League al cielo. La festa a Bergamo è appena iniziata, antipasto di quella in centro città prevista per la serata di venerdì 31 maggio.