Giovedì a Bergamo si affronteranno Atalanta e Torino: la partita sarà anche l'occasione per i dirigenti delle due squadre di incontrarsi e di portare avanti i discorsi riguardanti il possibile passaggio in granata di Aleksey Miranchuk.



Il trequartista russo è da tempo nel mirino della società granata, prima però di premere sull'acceleratore e chiudere la trattativa il Torino deve cedere Simone Verdi: il dt Davide Vagnati però non ha ancora trovato un accordo con l'Atalanta e per questo l'incontro di giovedì potrà essere molto importante.