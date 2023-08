Al Torino piace l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata, all'Atalanta piace il difensore del Torino Alessandro Buongiorno. Da questo semplice assunto si è innescata una maxi trattativa per nulla semplice che potrebbe veder partire ben tre giocatori nerazzurri alla corte di Juric, in cambio del centrale italiano.



La società bergamasca ha infatti fatto sapere che il Torino ha aperto alla cessione del giocatore, però la richiesta è molto alta e ci sono da far quadrare le valutazioni di Buongiorno e di Zapata. Da capire se il Torino accetta l’inserimento nella trattativa sia di Miranchuk, destinato a tornare ai granata, sia quello di Soppy ma a titolo definitivo. Una bella matassa da sbrogliare per l’Atalanta, che però ha ribadito di essere decisa a provarci, anche se da parte della società granata arriverebbe un ok solo in caso di cifra di partenza elevata: 17 milioni di euro oltre ai tre cartellini, Soppy, Miranchuk e Zapata, dell'Atalanta.