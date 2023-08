Conto alla rovescia, deadline fissata. Venerdì alle 20 chiuderanno ufficialmente le trattative per questa estate. E dopo tre mesi di negoziazioni ci sono ancora degli affari, aperti già a inizio giugno, in attesa di una definizione. Tra questi, anche quello che riguarda Emil Holm, esterno classe 2000 dello Spezia su cui si sono mosse praticamente tutte le big della Serie A e non solo. Tra queste, le più interessate sono state sicuramente Juventus e Atalanta. Due club che anche in questi ultimi giorni hanno tenuto vivi i contatti con i liguri, nerazzurri in prima fila.



ULTIMO ASSALTO - Con Soppy sempre in lista di partenza e nel mirino del Torino, Gian Piero Gasperini aspetta di avere con sé un nuovo esterno e Holm per forza fisica e caratteristiche tecniche rappresenta il profilo perfetto per l'allenatore nerazzurro. Dopo mesi di trattative, l'Atalanta ha presentato una nuova offerta da circa 11 milioni complessivi allo Spezia - 2,5 milioni di prestito e riscatto a 8,5 - negli ultimi giorni, approfittando del fatto che la Juve in questi ultimi giorni difficilmente si lancerà in nuove proposte. Attesa dalle parti di Zingonia per una risposta in queste ore, con la speranza di chiudere un'operazione impostata ormai tre mesi fa.