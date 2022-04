Atalanta-Torino non si giocherà mercoledì 11 maggio, come era stato inizialmente stabilito dalla Lega serie A, ma mercoledì 27 aprile alle ore 20.15.



Il cambio di data è dovuto all'eliminazione della squadra nerazzurra dall'Europa League: in caso di passaggio del turno contro il Lipsia, infatti, la formazione di Gian Piero Gasperini giovedì 28 aprile sarebbe stato impegnate nella semifinale e il giorno precedente (nel quale verranno recuperate anche altre tre partite) non avrebbe quindi potuto scendere in campo contro il Torino.