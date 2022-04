Atalanta-Torino dovrà essere recuperata: così ha deciso anche il Collegio di Garanzia del Coni. Resta da capire quando si giocherà, perché l'eliminazione dei nerazzurri dall'Europa League potrebbe far anticipare la partita rispetto all'attuale data dell'11 maggio.



La Lega serie A aveva infatti scelto mercoledì 11 maggio come data del recupero considerando che nelle settimane precedenti la squadra di Gian Piero Gasperini sarebbe potuta essere impegnata nelle semifinali di coppa, ma nel comunicato era stato già annunciato che la data avrebbe potuto subire variazioni in caso di eliminazione dall'Europa League.