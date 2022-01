Lo scorso 6 gennaio si sarebbe dovuta giocare Atalanta-Torino, la partita non si è però disputata perché la società granata non è partita per Bergamo dopo che l'Asl aveva predisposto, alla vigilia della gara, il regime di quarantena per tutto il gruppo squadra dopo alcuni casi di Covid nel gruppo squadra.



La Lega serie A aveva fatto immediatamente ricorso al Tar, vincendolo, e ora sia la Lega che l'Atalanta chiedono il 3-0 a tavolino: a breve arriverà il verdetto del Giudice sportivo ma l'impressione è che servirà ancora diverso tempo prima di arrivare a una decisione definitiva.