Con una nota apparsa sul proprio canale ufficiale, Atalanta, al fine di non creare disservizi ai propri tifosi, informa che il Torino FC non potrà raggiungere Bergamo per la disputa della partita in programma domani, giovedì 6 gennaio 2022, alle 16.30 e per questo motivo i cancelli del Gewiss Stadium non saranno aperti al pubblico. Verranno successivamente rese note le modalità di riutilizzo/rimborso dei biglietti. La squadra invece si presenterà regolarmente all'impianto.