Atalanta, torna Retegui: convocato per la Juventus

Buone notizie per l'in vista della sfida con la: tornaL'attaccante classe 1999 ha smaltito i problemi muscolari ed è nuovamente a disposizione di Gian Piero Gasperini per il recupero della 19esima giornata di Serie A.- L'Atalanta ha infatti reso nota la lista dei convocati di Gasperini per la partita con i bianconeri e spicca il nome di Retegui.L'elenco completo:: Rui Patricio, Carnesecchi, Rossi.: Toloi, Hien, Bellanova, Djimsiti, Ruggeri, Kolasinac, Scalvini, Zappacosta.: Sulemana, Pasalic, Lookman, Ederson, De Roon, Samardzic, Palestra, Brescianini.

: Zaniolo, Lookman, De Ketelaere, Retegui.- Retegui torna quindi a disposizione dopo aver saltato le ultime tre partite (Lazio e Udinese in campionato, Inter in Supercoppa Italiana) a causa di una lesione muscolare di primo grado al retto femorale della gamba sinistra.- Tornato a disposizione Retegui, restano tre gli indisponibili per l'Atalanta di Gasperini: