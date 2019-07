Ceduto Gianluca Mancini alla Roma, l'Atalanta è alla ricerca di un difensore per sostituire il classe '96. I riflettori nerazzurri girano intorno a Kaan Ayhan, classe '94 del Dusseldorf e il classe '92 del Siviglia Sergi Gomez. Il primo è l'obiettivo numero uno, lo spagnolo l'alternativa.



CIFRE E DETTAGLI - Per Ayhan si sta trattando con il Dusseldorf con l'obiettivo di limare la distanza tra domanda e offerta, che in questo momento è di circa 4/5 milioni di euro. Per Sergi Gomez, invece, i nerazzurri non hanno ancora fatto un'offerta concreta ma è un'operazione che si potrebbe chiudere intorno ai cinque milioni di euro. Sul giocatore, in uscita dal Siviglia, c'è la forte concorrenza del Valencia.