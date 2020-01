L'Atalanta cede il difensore brasiliano Roger Ibanez e l'attaccante gambiano Musa Barrow al Bologna, tratta il giovane talento portoghese Francisco Trincao con lo Sporting Braga e cerca degli esterni sul mercato. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa due nomi nuovi: il norvegese Omar Elabdellaoui dell'Olympiacos e il tedesco Lennart Czyborra dello Schalke, ma in prestito all'Heracles Almelo. In lista resta poi il difensore belga dell'Anderlecht, Elias Cobbaut. In uscita da registrare l'interesse del Genoa per il terzino sinistro brasiliano Guilherme Arana, legato al Siviglia fino al 2022.