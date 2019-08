L'Atalanta ha trovato il giocatore per la fascia sinistra: si tratta di Guilherme Arana, brasiliano classe '97 che arriva dal Siviglia. Trattativa ai dettagli con gli intermediari diretti verso Bergamo per sistemare gli ultimi dettagli: il giocatore arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 8 milioni più una percentuale sulla prossima rivendita in caso di riscatto. Superata la concorrenza della Spal, alla ricerca di un esterno sinistro per sostituire l'infortunato Fares. Alla squadra di Semplici ora dovrebbe arrivare Reca proprio dall'Atalanta.



SFUMATO LAXALT - I nerazzurri hanno virato su Arana dopo il mancato accordo per l'arrivo di Diego Laxalt dal Milan. Con i rossoneri c'era l'intesa sul prestito con diritto di riscatto, ma non è stato trovato l'accordo con il giocatore. L'Atalanta offriva 1,7 milioni per il primo anno e 1,3 per i successivi quattro in caso di riscatto. Il giocatore voleva chiedere una buonuscita al Milan ma il club rossonero ha fatto muro. Ora l'Atalanta ha il suo esterno di sinistra, mancano solo i dettagli per l'annuncio di Guilherme Arana dal Siviglia.