Secondo quanto riportato da Transfermarkt, l'Atalanta ha messo nel mirino Emmanuel Dennis, attaccante di proprietà del Club Bruges ma in prestito al Colonia da gennaio.

Reduce da prestazioni sin qui deludenti (solo un assist in 8 presenze in Bundesliga), il 23enne nigeriano, in scadenza nel 2022, sarebbe ben contento di una nuova avventura in Serie A.