Dopo la bruciante delusione dell'eliminazione dai quarti di finale di Champions League per mano del Paris Saint Germain, l'Atalanta è pronta a rilanciare le proprie ambizioni, andando alla ricerca in primis di un rinforzo per l'attacco. Al momento, le piste seguite dal club nerazzurro sono tre e conducono a Jeremie Boga del Sassuolo, Taison dello Shakhtar Donetsk e Florian Thauvin del Marsiglia.