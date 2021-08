La cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, da parte dell'Inter, potrebbe sbloccare una vera e propria girandola di attaccanti. La partenza di 'Big Rom' verso Londra, costringerebbe i Campioni d'Italia a cercare subito un profilo pronto per rimpiazzare degnamente la punta: l'indiziato numero uno - secondo Sky Sport sarebbe Duvan Zapata, centravanti dell'Atalanta. Con la Dea che non starebbe a guardare: sempre in direzione Chelsea, con il nome di ​Tammy Abraham - classe '97, sotto contratto ancora per due anni con i blues - già segnato sulla lista della spesa orobica.