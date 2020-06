Colpo di scena nel calciomercato nerazzurro: secondo le ultime indiscrezioni raccolte, rilanciate anche da L'Eco di Bergamo, il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini sarebbe destinato alla Roma. Proprio la formazione giallorossa nelle ultime ore avrebbe incrementato i contatti per averlo tra i pali già a settembre al posto di Pau Lopez.



TUTTE DIETRO- Nonostante sia partita mesi fa la corte serrata da parte di Chelsea, West Ham, Aston Villa e, soprattutto, quel Tottenham che aveva spinto sull'acceleratore per riportare il portiere rapper in Inghilterra, la Roma avrebbe fatto terreno bruciato per guadagnarsi la pole, eliminando anche il Milan dalla corsa all'estremo difensore.



GRANDE VALORE- Tutto ora passa nelle mani esperte dell'Atalanta, che ha creduto in Pierluigi Gollini fin dal gennaio 2017, tanto da averlo preferito al primo portiere Etrit Berisha. Sul piatto servono almeno 25 milioni, ma anche un sostituto che sappia parare come Gollorius tutte le 'papere' della spesso traballante difesa nerazzurra.