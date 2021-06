Il vivaio dell'Atalanta, tra i più prestigiosi in Italia, ha lanciato negli ultimi anni diversi prospetti che si stanno facendo le ossa tra Serie A e B. Il futuro dei talenti della Dea di domani si sta tratteggiando proprio in questi giorni, Tuttosport analizza la loro situazione: il valente portiere Marco Carnesecchi resterà in Serie B alla Cremonese, così come l'attaccante Piccoli, che giocherà un altro anno allo Spezia. Stesso destino per Del Prato, Colpani, Da Riva, ma anche Colley, che non è stato riscattato dall’Hellas Verona.