Atalanta-Udinese 7-1



Musso 5,5: i lanci del capitano nerazzurro sono facili da prevedere, ma solo nel primo quarto d’ora. La pioggia che il tridente nerazzurro gli riversa addosso è dura da contenere, eppure sono le sue parate ad evitare i dieci gol.



Becao 5: non studia Muriel come dovrebbe e alla mezzora è già in alto mare. Non si riprenderà più.



Ekong 5: naufraga con il resto della squadra sotto i colpi dei nerazzurri, quando può mette una toppa su Ilicic ma oggi è irrefrenabile e sull’azione del poker lo lascia solo, rischiando anche la cinquina.



Samir 4,5: chiude bene su Ilicic, ma si perde col passare dei minuti insieme al resto dei compagni e anche Hateboer gli mette il bastone tra le ruote. Sul 5-1, commette un bruttissimo fallo regalando una sestina che poteva evitare.



Opoku 4: entra duro su Ilicic, ripetutamente, non lo molla mai e fa bene, ma solo fino al 33’ quando concede il rigore e, con l’inedita ingenuità di chi ha già un giallo sulle spalle, precede tutti negli spogliatoi.



Mandragora 5: a terra per qualche minuto dopo uno scontro di gioco, non riesce a liberarsi di de Roon e fare la partita. Sempre a terra, in tutti i sensi.



Jajalo 5:osservato speciale da de Roon e Pasalic, riesce a dribblarli con relativa facilità nella prima parte di gara, ma poi l’olandese gli ruba palla e tutti gli spazi. Da lì l’Udinese non costruisce più nulla.



De Paul 4,5: incontra l’amico Zapata alla vigilia della partita ma il colombiano non gli svela i segreti di un’Atalanta che non gli lascia il minimo spazio. Nella ripresa, se è possibile, va anche peggio, e Tudior lo toglie.



(Dal 18’ s.t. Fofana 6: ormai il danno è fatto, lui centra almeno la traversa ed è l’unico a salvarsi nella ripresa).



Sema 5: prende bene le misure su Castagne ma solo per i primi minuti, poi non trova il bandolo della matassa e si ferma confuso.



Okaka 6: il più in forma, parte in quarta e sfugge al controllo di tutto il centrocampo nerazzurro, Kjaer compreso, che infatti gli regala palla per il gol, una manna per il suo destro infallibile. Ci prova soltanto lui, sempre pericoloso, ma Tudor lo cambia per non soccombere.



(Dal 1’ st Pussetto 5: invisibile, non riesce a entrare nel gioco e contenere la furia nerazzurra).



Lasagna 5: si mangia Djimsiti, eppure si ferma lì e non riesce a fare altro. non timbra l'area piccola quanto dovrebbe.





All. Tudor 5: la sua squadra parte bene e, in soli quattro passaggi, è ripetutamente in area piccola. Ma Opoku gli sconvolge i giochi e l’inferiorità numerica fa il resto. Ripresa da incubo, i cambi non lo salvano.