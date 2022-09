Atalanta e Udinese sono "intruse" ai vertici della classifica in Serie A. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport entrambi i club hanno fatto diversi affari sul mercato in uscita.



ATALANTA - Romero, venduto a 50 milioni al Tottenham, a Gosens, preso dall’Inter per 28. Ma come dimenticare Mancini e Cristante, Diallow e Castaigne, Kulusewski e Bastoni, Caldara e Gagliardini, Kessie e Freuler. Incredibile il colpaccio Conti: 24 milioni al Milan. E’ alla Sampdoria, ma si è perso.



UDINESE - Nel 2021 sono usciti gli argentini De Paul per 35 milioni all'Atletico Madrid e Musso per 20 milioni all'Atalanta, che quest'estate ha preso Soppy per 9 milioni. Piazzati anche Molina (20 milioni più Perez a Udine) e Udogie (18 più bonus al Tottenham). Senza dimenticare gli attaccanti colombiani ora all'Atalanta: Muriel e Duvan Zapata. I prossimi gioielli in vetrina sono Becao, Makengo, Samardzic e Beto.