Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договоренности о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб.



Трансфер завершится, когда Алексей пройдет медобследование.



Laha ufficializzato attraverso i propri canali social e sul sito web di aver raggiunto l'accordo conper il trasferimento a titolo definito di. L'affare per il trequartista classe 1995 diverrà ufficiale al superamento delle visite mediche di rito.Miranchuk era stato trattato anche dal Milan nell'ambito della possibile cessione alla Lokomotiv di Diego Laxalt, ma il club bergamasco ha scelto di puntare fortemente su di lui con"Voglio ringraziare tutti i fan della Lokomotiv, - ha detto Miranchuk. - Qui, insieme a voi, sono diventato un calciatore professionista e un uomo. Insieme abbiamo vinto tutto. Con il cuore in mano voglio ringraziare tutti per esserci stati nei momenti difficili e in quelli facili. Questo non è un addio! È un arrivederci. Avanti, Loko!"