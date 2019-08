Ora è tutto ufficiale:. Il difensore slovacco classe '84, ex Liverpool e Fenerbahce, ha firmato con i nerazzurri, con i quali parteciperà alla prossima Champions League. Il comunicato dell'Atalanta:"​Atalanta B.C. comunica di aver ingaggiato il calciatore Martin Škrtel, reduce dall'esperienza in Tuchia nel Fenerbahçe nelle ultime tre stagioni.Nato a Handlova il 15 dicembre 1984, Martin è un difensore che in campo fa valere la sua personalità e la sua grande forza fisica. La sua carriera è il miglior biglietto da visita possibile: quattro stagioni allo Zenit San Pietroburgo dal 2004 al 2007 con un campionato vinto, nove stagioni nel Liverpool dal 2007 al 2016 con 320 presenze in tutte le competizioni e una Coppa di Lega vinta, quattro volte nominato giocatore slovacco dell'anno, 103 presenze (terzo assoluto) nella sua nazionale (di cui è stato capitano per diversi anni prima di annunciare l'addio lo scorso febbraio), il traguardo delle 600 partite di club tra i professionisti a portata di mano (ora è a 597). Con 87 partite può vantare anche una grande esperienza nelle coppe europee.BENVENUTO MARTIN!".