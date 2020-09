L'Atalanta si rifa il look: previsto il lancio dei kit gioco ATALANTA della stagione 2020/2021 appena effettuato via web: Joma gioca sui dettagli della grafica e del tessuto, che nella prima maglie è totalmente custom in quanto si tratta di uno jacquard con logo del team e data di fondazione del club (1907) inseriti nella trama del tessuto. Nella gallery le divise in mostra.