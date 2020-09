Marco Varnier e Luca Vido restano al Pisa: il club annuncia di aver trovato l'accordo con l'Atalanta per confermare i prestiti dei due giocatori.







Il Pisa Sporting Club comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Varnier.



Il difensore classe 1998, reduce dall’esperienza con la maglia Azzurra della Nazionale Under 21 impegnata in questi giorni nelle qualificazioni al Campionato Europeo di categoria, si è già riaggregato al gruppo nerazzurro.







Il Pisa Sporting Club comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Vido.



L’attaccante classe 1997, che nella seconda parte della passata stagione ha collezionato 16 presenze (3 gol) in nerazzurro, si è già riaggregato al gruppo nerazzurro.