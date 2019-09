Manca solamente un'ora e alle 19 di oggi si chiuderà definitivamente la campagna abbonamenti dell'Atalanta al campionato 2019/20 di Serie A 'Qui si fa la Storia'. L’ultimo dato diffuso dalla società, risalente a ieri, parla di 15.384 tessere staccate, con i posti per gli abbonamenti esauriti nella nuova Curva Nord Pisani e in Curva Sud Morosini.



La speranza sarebbe quella di centrare quota 16mila, la stessa cifra sfiorata-15.973- dagli abbonamenti sottoscritti per le tre gare della fase a gironi di Champions League che si giocheranno in 'casa' a San Siro, dove hanno fatto registrare il tutto esaurito i settori Primo Verde, Primo Blu e Primo Arancio. Il secondo anello sia Arancio che Rosso, non a listino, potrebbe essere oggetto di vendita libera, ma al momento non ci sono ancora conferme.