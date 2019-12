Il Fenerbahce punta il difensore atalantino Simon Kjaer appena risolto il contratto col Siviglia. Raggiungerebbe in Turchia Skrtel che, come Kjaer quattro mesi dopo, è stato giudicato “non idoneo” al gioco della squadra di Gasperini.



Insomma, Istanbul sta diventando una succursale dell’Atalanta. Curiosamente, dopo Martin Skrtel, dopo solo qualche settimana in estate sotto la guida di Gian Piero Gasperini, anche il lungodegente in panca Simon Kjaer, che avrebbe dovuto sostituirlo per tutta la stagione, è destinato a trasferirsi in Turchia. La pagina Instagram Fener Xtra lo indica infatti come obiettivo per rafforzare la rosa.