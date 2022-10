Non solo un Djimsiti che è tornato a tutti gli effetti ministro della difesa, non solo uno Zapata in condizione, che ha servito un bellissimo assist a pallonetto al festeggiato Lookman (oggi 25 anni) sfiorando il gol alla mezzora della ripresa (si è lanciato in profondità scagliando il pallone di potenza e colpendo l'esterno della porta), ma un Musso a sorpresa di nuovo tra i pali per un'oretta con la mascherina protettiva al volto.



Sicuro e in forma è apparso il portiere argentino nell'amichevole a Zingonia vinta dai padroni di casa per 5-0, che potrebbe quindi tornare nella lista dei convocati per la sfida diretta contro la Lazio in casa domenica sera alle 18. Nel primo tempo si è infatti avventato su un pallone basso sfiorando le gambe di un difensore senza paura. Difficile rivederlo comunque in campo dal 1' contro Zaccagni, più probabile un suo rientro per il lunch match contro l'Empoli del 30 ottobre.