Piccolo inconveniente per l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata nel pieno centro di Bergamo, in piazza Matteotti dove ha sede Fideuram, private banking dove il colombiano si è presentato per curare gli affari finanziari. Con una tuta ed una felpa con cappuccio, Zapata ha cercato di entrare in banca ma è stato bloccato dalla vigilanza che piantona l’edificio all’ingresso, come scrive il Corriere della Sera Bergamo.



"Dove pensa di andare?", "Sono Zapata, sono Zapata, fatemi entrare": queste le battute dei dialogo surreale avvenuto fuori dalla banca, prima che il responsabile si accorgesse dell'equivoco e rimediasse: "Zapata è un nostro cliente", ha infatti confermato il responsabile della filiale bergamasca di Fideuram, Marco Beri, "ma banca e security sono due cose diverse. Quest’ultima garantisce un servizio di vigilanza in pianta stabile, sia mattina che pomeriggio, in un interspazio tra l’ingresso e la strada. Quanto alla nostra operatività, generalmente, ogni cliente ha un suo personale consulente finanziario con cui si interfaccia previo appuntamento». Appuntamento che poi si è svolto, una volta chiarito l’equivoco