Un esterno offensivo che parte da sinistra per spostarsi a destra, così duttile da poter fare anche il trequartista: se Højlund dovesse cedere alle tentazioni dello United, e Percassi dei 60 milioni promessi, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini può trovare in casa il suo erede.



Nicolò Cambiaghi, ventiduenne di proprietà nerazzurra ma in prestito all'Empoli, è reduce da una stagione straordinaria, Italia Under 21 compresa. Ha le caratteristiche adatte al 3-4-3 e dal 3-4-1-2 di Gasperini e ora è pronto a fare il salto di qualità: l'Atalanta lavora per trattenerlo.