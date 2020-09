Mercato chiuso al 90% per l'Atalanta, che ha un solo 'buco' a centrocampo da colmare entro il 5 ottobre. Si tratta del ruolo di vice de Roon, un centrocampista che possa dare una mano e far rifiatare l'olandese sulla mediana.

Ma l'Atalanta potrebbe non dover rimettere mano al mercato, dal momento che il profilo giusto ce l'ha già in casa: si tratta di Matteo Pessina, il centrocampista offensivo brianzolo che potrebbe arretrare e adattarsi al ruolo di vice de Roon.



LIMITE UEFA- Come ricorda L'Eco di Bergamo infatti, secondo le regole Uefa per l’inserimento in lista Champions il posto vacante dell'Atalanta potrebbe essere occupato solo da un giocatore cresciuto in Italia.



MEDIANA E PORTA- L'interprete offensivo ex Verona, che fino a qualche giorno fa era vicinissimo a un ritorno in gialloblù, ora è più vicino che mai all'Atalanta e a quel posto in mediana. In porta invece si va verso la riconferma di Marco Sportiello e la partenza in prestito di Marco Carnesecchi.