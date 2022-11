L'Atalanta, durante la pausa per i Mondiali in Qatar, regalerà ai suoi tifosi quattro appuntamenti internazionali per tornare a respirare il calcio europeo, vero obiettivo di stagione.



Venerdì 9 dicembre (ore 20,00) a Bergamo arriverà l’Eintracht Francoforte per il Trofeo Bortolotti, poi venerdì 23 dicembre (ore 17,00) si giocherà Betis Siviglia-Atalanta e giovedì 29 dicembre (ore 19,00) Atalanta-Az Alkmaar chiuderà il ciclo. In mezzo, nel terzo weekend di dicembre, ci sarà spazio per un'altra super sfida: entro pochi giorni i bergamaschi conosceranno la prestigiosa sfidante per tornare a sognare l'Europa.