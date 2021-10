Il capitano dell'Atalanta Rafael Toloi ha sentito di nuovo un fastidio al flessore della coscia destra e ha lasciato il campo in via precauzionale nel corso del primo tempo della gara contro l'Empoli. Si tratta di una ricaduta, nonostante il difensore avesse recuperato in settimana, che ora lo mette a rischio per la gara più importante contro lo United all'Old Trafford: mercoledì alle 21 italiane potrebbe scendere in campo al suo posto Marten de Roon, arretrato come ieri nella retroguardia a tre con Demiral e Palomino.