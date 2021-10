Dopo gli anticipi del sabato lariparte con il grosso delle partite dell'ottava giornata, verso il posticipo tra Juventus e Roma.Nel lunch match prima vittoria stagionale per ildi, che batte 3-1 lacon protagonista, autore di una doppietta. Nel mezzo le reti di. Espulso nel finale D'Aversa per proteste.Alle 15 altre tre partite, tra cui spicca. Gasperini arriva da un pareggio (con l'Inter) e una sconfitta (con il Milan), non può permettersi di perdere altro terreno dalle squadre di vertice. L'Empoli non conosce mezze misure, o vince o perde, ed in casa di solito si esalta.Ancora alle 15e la sfida tra scontente: entrambe hanno vinto una sola partita nelle ultime cinque giocate.