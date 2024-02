Atalanta, un difensore recupera verso il Sassuolo! Mentre Lookman...

L'Atalanta viaggia sulle ali dell'entusiasmo e nell'anticipo del sabato sera farà di tutto per tenersi stretto il 4° posto Champions, al riparo delle romane con cui ha già messo distanza. In casa poi la squadra di Gasperini viaggia a ritmi altissimi: ha vinto le ultime sei gare e ha raccolto in stagione ben ventotto punti sui quarantadue totali.



Non solo: contro il Sassuolo il tecnico di Grugliasco ritroverà due pedine fondamentali. Prima di tutto Hien, acquistato nel mercato di riparazione proprio per dare fiato al trio Scalvini-Djimsiti-Kolasinac, che anche oggi si è allenato in gran parte con il gruppo e domani dovrebbe riaggregarsi con i compagni. E poi Lookman, appena insignito del titolo di Top 11 della Coppa d'Africa davanti a Osimhen, solo un gol nella competizione. Il nigeriano, che ha perso in finale con la Costa d'Avorio, è arrivato oggi a Bergamo e domani mattina sarà a Zingonia per allenarsi.



Bisognerà capire se partirà dal 1' vista l'abbondanza in attacco e l'impossibilità di fare a meno di De Ketelaere, esploso proprio in assenza di Lookman. Oggi il tecnico nerazzurro ha diretto un allenamento improntato sulla tecnica e sulla tattica, domani la preparazione proseguirà in tarda mattinata. Assenti solo Muriel, a Orlando, e Palomino, ancora alle prese con la terapia.