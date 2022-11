La Nazionale Under 21 del commissario tecnico Paolo Nicolato perde il difensore dell'Atalanta Caleb Okoli, costretto a lasciare il ritiro della Nazionale italiana U21 a causa di un problema al piede rimediato durante la seduta di allenamento.



Il difensore dell'Atalanta torna a casa: non sarà disponibile per la gara amichevole contro la Germania Under 21. Al suo posto, il ct Nicolato ha convocato il difensore della SPAL Christian Dalle Mura. Una tegola in più per mister Gasperini, che ha già fuori Muriel e Zappacosta.