Cento gol di Zapata in Serie A + 14 punti in campionato, uguale: 114 anni di storia. Nel giorno del suo compleanno l'Atalanta ottiene la quarta vittoria in campionato contro l'Empoli, battuto 1-4.



E a celebrare questi numeri in una giornata così importante ci pensa il capitano Rafael Toloi, costretto a uscire nel primo tempo in via precauzionale per un fastidio al flessore: "Vittoria importante in un giorno speciale, tanti auguri Atalanta per i tuoi 114 anni di storia!", ha scritto l'azzurro sui social.