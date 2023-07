Non c'è Natale senza 'Una poltrona per due', il film cult con Dan Aykroyd ed Eddie Murphy. A inizio luglio e con 30° all'ombra, in casa Atalanta stanno mettendo in scena un remake: una porta per due.. In uscita Gollini, non riscattato dal Napoli e con un solo anno di contratto.- Difficilmente Musso o Carnesecchi si siederanno in panchina a fare da vice, soprattutto considerando che l'argentino nell'ultima stagione si è alternato con Sportiello e per il prossimo anno ha espresso il desiderio di giocare con continuità. Senza pressioni, senza concorrenza.: classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e dopo una serie di prestiti è considerato pronto per per rimanere.- Sul mercato, quindi, andrebbe Musso. Due anni fa l'Atalanta ha investito 20 milioni per prenderlo dall'Udinese, ma nelle due stagioni in nerazzurro non ha convinto pienamente.. In Italia è stato fatto un primo sondaggio dalla Fiorentina che lo vorrebbe in prestito, la Juventus e l'Inter - che l'aveva cercato in passato - potrebbero pensarci in caso di cessione di Szczesny e Onana. All'estero Musso piace al Fenerbahçe e ad alcuni club di Premier League.