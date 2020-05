Quando arriva la notizia che un club è disposto a cedere il suo giocatore a un prezzo più basso del suo effettivo valore perché in gravi difficoltà economiche, c'è sempre una società in agguato pronta ad approfittarsene. Così accade oggi, con lo Standard Liegi che vuole cedere il suo Zinho Vanheusden, 28 gare e 2 gol prima dello stop, per meno di 12 milioni all'Atalanta. Ma, come spesso accade in ogni trattativa di calciomercato che si rispetti e come riporta La Gazzetta dello Sport, c'è un ostacolo. Nerazzurro come l'Atalanta, ma nemico sul campo: l'Inter, che crede fortemente nel giovane belga fin da quando l'ha fatto esordire nella sua Primavera.



DIRETTA CONCORRENTE- La società di Zhang infatti ha il diritto di opzione per riprendersi il difensore, magari per riproporlo in coppia con Bastoni nella squadra dei grandi, ma non solo. Perché dovrebbe lasciare il giovane talento ​nelle mani dell'Atalanta, ormai sua diretta avversaria in campo e in classifica? Gli ottimi rapporti fra Marotta, Ausilio e Luca Percassi potrebbero non aiutare in questo caso, ad oggi l’Inter considera l’Atalanta una rivale troppo temibile.