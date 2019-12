Dopo il pareggi tra Inter e Roma, prosegue oggi la 15esima giornata di Serie A. Alle 15 in campo l'Atalanta, che attende il Verona allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Gasperini contro Juric, il maestro che attende l'allievo: insieme a Crotone e Genoa, contro oggi. La squadra del Gasp, che in settimana sarà impegnata in Champions League nella sfida decisiva contro lo Shakhtar Donetsk, arriva dall'importante vittoria nel derby contro il Brescia; quella del croato, in cui brilla Amrabat, cercato da Milan e Napoli, è invece reduce dal ko casalingo contro la Roma.



I PRECEDENTI - L'Atalanta ha vinto entrambe le partite della stagione 2017/18 contro il Verona in Serie A, ma nella sua storia non è mai arrivata a 3 di fila; il Verona, invece, ha vinto solo uno degli ultimi 15 incontri in casa dell'Atalanta. I nerazzurri, tra le mura amiche, fanno fatica in questa stagione, visto che solo Brescia e Lecce hanno guadagnato meno punti in questa stagione.



I SINGOLI - Josip Ilicic ha segnato 4 gol in due partite di Serie A contro il Verona con la maglia dell'Atalanta; Giampaolo Pazzini è cresciuto nella Dea ed è la squadra a cui più di ogni altra ha segnato in Serie A: 8 gol.





